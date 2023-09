Libia: mandato d'arresto per 16 funzionari per la gestione delle dighe di Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Libia ha disposto l’arresto per 16 funzionari responsabili della gestione delle due dighe di Derna, nell’est del Paese, inclusi l’ex direttore dell’Autorità per le risorse idriche e il sindaco della città. Lo si apprende da un comunicato diffuso via Facebook dall’ufficio del procuratore generale, Al Siddiq al Sour. Sempre via Facebook, inoltre, la Direzione generale per le indagini penali ha fatto sapere che il sindaco di Derna è stato posto sotto custodia cautelare, con le accuse di cattiva gestione degli incarichi amministrativi e finanziari. Il sindaco, infatti, è accusato di non aver adottato le misure necessarie per proteggere gli abitanti della città dai disastri naturali e di aver causato, di conseguenza, danni economici al Paese. Prima del cedimento delle due dighe, il sindaco aveva raccomandato ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni, imponendo un coprifuoco a partire dalle 20. Una misura che avrebbe impedito ai residenti di Derna di fuggire lontano dalla città. Intanto, secondo il comunicato dell’ufficio del procuratore generale, continua l’inchiesta sui disastri provocati a Derna dal cedimento delle due dighe a causa delle alluvioni dovute al passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. (Lit)