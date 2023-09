Speciale difesa: Crimea, direttore intelligence Kiev, due generali russi feriti in attacco contro base navale a Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono morte e 16 sono rimaste ferite, tra cui due generali russi, nell’attacco ucraino contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha riferito al portale “Voice of America” Kyrylo Budanov, a capo del Direttorato centrale d’intelligence del Ministero della Difesa ucraino (Gur). Tra i feriti ci sono il colonnello generale Aleksandr Romanchuk, “in gravi condizioni”, e il tenente generale Oleg Tsekov. Budanov non ha confermato le indiscrezioni per le quali il comandante della Flotta russa del Mar Nero, l’ammiraglio Viktor Sokolov, sarebbe morto nell’attacco. Interrogato sul ruolo della resistenza ucraina e dei residenti locali crimeani nella pianificazione, Budanov ha detto che il Gur raccoglie informazioni da ogni fonte. Non ha invece risposto alla domanda se l’attacco sia stato compiuto con l’ausilio di missili di fabbricazione occidentale. A Sebastopoli sono avvenute diverse esplosioni. Le autorità russe hanno riferito di un attacco missilistico contro il quartier generale della Flotta del Mar Nero. Le Forze armate ucraine hanno successivamente confermato l’attacco. (Kiu)