Speciale difesa: Russia, intelligence britannica, stop a export carburanti ha maggior impatto su Paesi più dipendenti da Mosca

- La sospensione temporanea delle esportazioni di benzina e diesel da parte della Russia per stabilizzare il mercato interno avrà un maggiore impatto sui Paesi che più dipendono dalle forniture di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Regno Unito nel quotidiano aggiornamento dell’intelligence britannica. La Russia ha preso la decisione di sospendere quasi tutte le esportazioni di carburanti il 21 settembre. “Nelle ultime settimane i russi molto probabilmente hanno avuto a che fare con carenze localizzate di benzina e diesel, che verosimilmente non sono una conseguenza diretta della guerra (in Ucraina) ma causate da una serie di fattori che includono aumenti della domanda di breve termine dal settore agricolo, la manutenzione annuale estiva delle raffinerie e prezzi attraenti per l’export”, si legge nell’aggiornamento. “La misura quasi certamente limiterà le forniture in un mercato globale già teso” ma avrà il maggiore impatto “sui Paesi che attualmente dipendono dalle forniture russe di carburanti”, si conclude l’aggiornamento. (Rel)