Speciale difesa: Sardegna, territorio chiave per gli investimenti del comparto

- L’attuale quadro strategico non consente riduzioni delle attività addestrative delle Forze Armate. Lo si legge in una nota stampa del ministero della Difesa. “In merito all'articolo pubblicato sul quotidiano ‘L'Unione Sarda’, a firma di Mauro Pili, la Difesa precisa di aver provveduto a comunicare alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge, il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna per il secondo semestre 2023. È’ evidente, e dovrebbe esserlo anche a chi scrive ma che finge di non saperlo, che l’attuale quadro strategico non consente di ragionare in termini di riduzioni delle attività addestrative delle Forze Armate”, afferma la nota. “La Difesa assicura e assicurerà, invece, ogni possibile contributo per lo sviluppo sostenibile della Regione Sardegna attraverso ulteriori investimenti volti a incrementare la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, anche in chiave duale, nonché programmi di sviluppo industriale e civile, quindi non solo militari, a testimonianza della centralità che la Sardegna ha nello sviluppo del Paese”, prosegue la nota. (Res)