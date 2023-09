Sport: Trabucco (CG), allo stadio Tre Fontane a Roma lavori al via dopo anni di immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono i lavori di adeguamento e potenziamento dello Stadio Tre Fontane, dopo anni di immobilismo burocratico e una situazione di stallo addirittura ferma al lontano 2018. Lo dichiara il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco. "Una situazione non più procrastinabile, come avevo già annunciato qualche mese fa, per la quale gli Uffici, ora ottimamente diretti, hanno saputo trovare una soluzione efficace. Con i lavori - spiega - l'impianto potrà ottenere l'agibilità per diversi eventi, a partire dalle gare dell'As Roma femminile per la Women's Champions League, grazie alla realizzazione di un impianto di illuminazione all'avanguardia. Un miglioramento della struttura quindi ma anche un ampliamento dell'offerta di servizi per lo sport della Capitale: la seconda parte dei lavori prevede infatti la realizzazione di un centro di riabilitazione e recupero funzionale per gli sportivi, oltre a un campo polivalente per calcio a 5 e volley. Mi preme ringraziare per questo risultato l'assessore Alessandro Onorato e tutti gli Uffici del Dipartimento Sport di Roma Capitale: finalmente stiamo dando un nuovo volto ai tanti impianti sportivi della città, usciamo dall'impasse di immobilismo e illegalità che caratterizzava il passato e Roma torna ad essere la vera protagonista dei grandi eventi e dello sport del nostro paese", conclude Trabucco.(Com)