Lazio: Sabatini (Fd'I), bene iter per nomina nuovi vertici Arpa

- Questa mattina la VIII commissione Agricoltura e ambiente del Consiglio regionale del Lazio si è riunita per esprimere il parere alla proposta di decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente alla nomina del nuovo direttore generale e dei vicedirettori di Arpa Lazio (l'Agenzia regionale di protezione ambientale). A seguito dell'illustrazione da parte dell'assessore regionale Giancarlo Righini, la Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole, con l'astensione delle forze di opposizioni. È quanto si legge in una nota del capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini. "In attesa della conclusione dell'iter amministrativo e burocratico - afferma Sabatini - ritengo il voto di oggi in commissione un ulteriore tassello, utile a garantire una governance stabile e qualificata ad un'Agenzia regionale che svolge un ruolo chiave sulle grandi questioni ambientali del Lazio e nella definizione delle migliori e più efficaci politiche di sviluppo sostenibile del nostro territorio". (Com)