Roma: rapporto Banca d'Italia, in 20 anni più occupazione ma calo in edilizia e manifattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Negli ultimi vent'anni (tra il 2008, anno della grande crisi finanziaria internazionale, e il 2018) l'occupazione a Roma è cresciuta, tuttavia sono meno le persone impiegate nei settori delle costruzioni e della manifattura. È quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia "L'economia di Roma negli anni duemila" presentato stamattina alla Camera di commercio di Roma. Gli occupati a Roma, nel ventennio, sono aumentati in misura simile a quanto avvenuto a Milano e molto più che nelle altre 12 grandi città: in media all’anno, dell’1,5 per cento a Roma, a fronte di un 1,6 per cento a Milano e di uno 0,3 nelle altre 12 città, a fronte di una media dello 0,5 per cento in Italia. (segue) (Rer)