Sardegna: settimana di lavoro per il Consiglio regionale e le commissioni permanenti

- Settimana di lavoro per il Consiglio regionale e le commissioni permanenti. L’Aula si riunirà giovedì 28 settembre alle ore 10. All’ordine del giorno, il DL 364 “Disciplina del collegio dei revisori dei conti”, il DL 389 “Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio”, La PL 42 (Salaris e più) “Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna”, il Testo unificato “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare, la PL 168/A (Maieli e più) “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, la PL n. 305/A (Maieli e più) “Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna”, la PL n.367/A (Maieli e più) “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2016 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna”. (segue) (Rsc)