Sardegna: settimana di lavoro per il Consiglio regionale e le commissioni permanenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del Consiglio sarà preceduta dai lavori delle commissioni permanenti. Mercoledì 27 settembre, alle 10,30, è convocata la seduta della Commissione “Lavoro e Cultura”. All’ordine del giorno l’audizione del Garante Regionale dei Detenuti Irene Testa per la programmazione delle attività del 2023, del direttore generale dell’Aspal Maika Aversano sulle politiche assunzionali e lo stato delle misure affidate all’Agenzia e del direttore della Film Commission Nevina Satta. Nel pomeriggio, alle 16.30, si riuniranno in seduta congiunta le Commissioni “Attività produttive” e “Governo del territorio””. In programma le audizioni degli assessori regionali dell’Industria, Anita Pili, e dell’Ambiente, Marco Porcu sulle problematiche relative alla produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili e alle richieste di installazione di nuovi impianti sul territorio regionale. Seguirà l’audizione dell’assessore all’Agricoltura Valeria Satta e delle associazioni di categoria sulle problematiche conseguenti alla diffusione del granchio blu belle acque della Sardegna. (Rsc)