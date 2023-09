Roma: rapporto Banca d'Italia, +88,2 per cento peso terziario su valore aggiunto complessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Negli ultimi vent'anni, tra il 2008 e il 2018, il terziario a Roma è il comparto economico che ha fatto registrare la maggiore espansione, raggiungendo l’88,2 per cento del valore aggiunto complessivo, superiore a quello delle altre aree metropolitane. È quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia "L'economia di Roma negli anni duemila" presentato stamattina alla Camera di commercio di Roma. La performance di Roma è stata peggiore soltanto di quella di Milano, in tutte le principali branche dei servizi, ma è stata migliore di quella delle altre 12 città metropolitane e dell’Italia, con l’eccezione di alcuni settori come il commercio, le attività finanziarie, la pubblica amministrazione, la sanità e l’istruzione.(Rer)