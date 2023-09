Edilizia: Mazzetti (FI), sanare piccoli abusi è fattore indispensabile per il patrimonio immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sanatoria dei piccoli abusi "ci vuole una riflessione: il centrodestra la sta facendo, con pragmatismo e senso di responsabilità". Lo sottolinea Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici. "Gli abusi edilizi, per vari motivi, ci sono stati e ancora ci sono nelle nostre città – spiega Mazzetti – e rappresentano un rischio per la sicurezza oltre che una responsabilità alla quale la politica non può sottrarsi. Non solo, molti comuni italiani sono sommersi dalle domande per i condoni edilizi del 1985 ancora inevase, che andranno smaltite più prima che poi sia per motivi operativi ed economici". "Insomma, il problema non va evitato – rimarca – va affrontato seriamente, partendo da una fotografia dell'esistente, con una sanatoria per gli abusi minori: l'occasione è data dalla modifica del testo unico sull'edilizia, nel quale, attraverso la nuova legge delega, deve trovare spazio una revisione completa della sanatoria, partendo dalla proposta di eliminare la doppia conformità; questa è una di quelle allo studio del dipartimento. Per una pianificazione urbana intelligente un passaggio indispensabile è sanare il pregresso, con norme chiare, definite, pragmatiche, come vuole Forza Italia con il disegno di legge presentato al Senato", conclude Mazzetti. (Rin)