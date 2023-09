Tlc: Tim Enterprise e Anci insieme per le smart city della Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim Enterprise e Anci hanno presentato oggi a Bari il modello di Smart City nel corso dell’evento ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della Pa locale’. L’obiettivo è stato quello di illustrare le ultime novità tecnologiche e le opportunità per i contesti urbani e territoriali a disposizione delle amministrazioni locali della Puglia: spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri, grazie alle nuove tecnologie capaci anche di valorizzare il ricco patrimonio culturale ed artistico. L’evento, condotto da Antonella Galdi, Vicesegretario Generale Anci, si è svolto presso la sede Anci Puglia e si è aperto con i saluti di Antonio Decaro, Presidente Anci e Sindaco di Bari, e Fiorenza Pascazio, Presidente Anci Puglia e Sindaco di Bitetto. Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, ha illustrato le prospettive di sviluppo delle ‘città del futuro’, sottolineando la focalizzazione del Gruppo in questo settore in forte crescita. L’iniziativa ha l’obiettivo di mostrare come l’innovazione al servizio della PA locale possa accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti e il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, evidenziare gli impatti sull’ambiente urbano e sulla vita dei cittadini di scelte funzionali alla realizzazione di una Smart City e fornire strumenti di valutazione che consentano agli amministratori pubblici di assumere decisioni efficaci. (segue) (Com)