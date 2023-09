Tlc: Tim Enterprise e Anci insieme per le smart city della Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime del Centro Studi Tim, infatti, al 2027 gli investimenti in soluzioni Ict per le città intelligenti cresceranno fino a circa 1,6 miliardi di euro, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. In particolare, nel periodo ’23-’27, le applicazioni Smart City basate su 5G, IoT e Intelligenza Artificiale in Italia contribuiranno a ridurre complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro i costi del traffico cittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all’inquinamento urbano grazie a una migliore programmazione del trasporto, pubblico e privato, e dei flussi turistici. Le nuove tecnologie consentiranno inoltre una riduzione annuale di circa 650mila tonnellate di emissioni di CO2, ad indirizzare l’industria del turismo e ad ottimizzare i servizi per i cittadini. Nel corso dell’evento è stata annunciato il lancio del progetto di Digital Twin della ‘mobilità’ per la Città di Bari, che riguarda in particolare i quartieri San Nicola, Murat, Madonnella e Libertà. Una piattaforma di intelligenza urbana, opportunamente configurata e personalizzata da Tim Enterprise, consente la replica digitale del sistema di mobilità e quindi di simulare e testare differenti scenari di traffico, previsioni e interventi senza dover agire sul sistema reale. Il progetto prevede l’utilizzo degli asset e delle tecnologie di Polo Strategico Nazionale, la nuova infrastruttura cloud nazionale per la Pubblica Amministrazione, che offre soluzioni e servizi garantendo efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati. Altro esempio di amministrazione ‘virtuosa’ è il comune di Taranto, che nell’ambito del progetto Calliope utilizza la soluzione di intelligenza urbana di Tim Enterprise per il monitoraggio, l’analisi evoluta e predittiva degli eventi sul territorio per lo sviluppo locale in una logica sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. “Con la tappa di Bari prosegue il percorso che insieme ad Anci ci vede impegnati in un ciclo di appuntamenti in cui sono protagoniste le amministrazioni locali che stanno ponendo l’innovazione al centro delle loro scelte per rendere le città sempre più vivibili, sicure e sostenibili - ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim -. Abbiamo tutti gli strumenti e le competenze necessarie per affiancare le amministrazioni locali nelle sfide richieste dalla trasformazione digitale ed accompagnarle verso la realizzazione del modello di Smart City”. Il progetto Digital Twin della mobilità per la Città di Bari, realizzato anche grazie alla collaborazione con il Polo Strategico Nazionale, ne è un esempio”. “Da alcuni anni - ha affermato Antonio Decaro, Presidente Anci e Sindaco di Bari - si è capito che, per puntare alla «città intelligente e sostenibile», il ragionamento deve partire dal come far funzionare meglio gli aspetti fondamentali di una città – la mobilità, la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica, la sicurezza, i servizi sociali – grazie alle tecnologie digitali. Le città italiane stanno facendo la propria parte, realizzando interventi che possono essere considerati come punte di innovazione. Per progettare e realizzare interventi a forte tasso di innovazione, diventa decisivo trovare un equilibrio fra la necessità di una forte regia pubblica e le opportunità offerte da forme di partenariato con il privato: da questo punto di vista, il rapporto instaurato con TIM sta dando risultati positivi e sicuramente altri ne darà nel futuro”. L’evento di oggi, che segue quello di Milano dello scorso 12 settembre, continuerà con altri appuntamenti territoriali che si svolgeranno a Napoli, Catania e Padova (rispettivamente il 9, 20 e 30 novembre) e che si concluderanno a Roma (a dicembre). Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, Giuseppe Pirlo, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Università degli Studi di Bari, Francesco Meneghetti, Ceo Mindicity, Giulio di Giacomo, Head of Governance & Pmo, Chief Public Affairs & Security Office, Tim, Rodolfo Sardone, Direttore Scientifico progetto Calliope- Cte-Taranto, Rosa Di Palma, Dirigente Comune di Barletta e Vito Bavaro, Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale Regione Puglia. (Com)