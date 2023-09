Governo: Fontana, condono abbastanza positivo, salva piccolezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il condono edilizio “sulla base di quello che ho letto mi sembra un’idea abbastanza positiva” perché “si tratta di un piccolo condono di tutte quelle piccole anomalie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al suo arrivo al Teatro Lirico di Milano per l’assemblea generale di Assimpredil Ance di Milano, Lodi e Monza e Brianza. “Questo non è un condono che sana le grosse violazioni, e un condono che salva le piccolezze che a volte, anche in buona fede, si possono commettere”, ha concluso. (Rem)