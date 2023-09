Polonia-Germania: ministro Esteri Rau, parole di Scholz su visti sono interferenza in elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invito del cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Polonia a chiarire la questione delle irregolarità nel rilascio dei visti ai migranti è un tentativo di interferire nelle elezioni polacche. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Zbigniew Rau. A metà settembre Rau ha rimosso il direttore del servizio legale del ministero, Jakub Osajda, a causa di irregolarità nel rilascio dei visti. Il ministro ha deciso anche di compiere controlli presso il dipartimento consolare del dicastero e tutte le sedi consolari polacche, oltre a deliberare di rescindere i contratti con tutte le società a cui dal 2011 è stato esternalizzato l’esame delle domande di visto. Il 31 agosto scorso il premier Mateusz Morawiecki ha rimosso il viceministro degli Esteri, Piotr Wawrzyk, responsabile per gli affari consolari e relativi ai visti. La rimozione di Wawrzyk è avvenuta nello stesso giorno in cui gli agenti dell’Ufficio centrale anticorruzione (Cba) hanno compiuto perquisizioni al ministero degli Esteri. Secondo quanto ha riferito la stampa polacca, lo scandalo delle irregolarità nel rilascio dei visti è emerso dopo che le autorità polacche sono state avvertite da altri Stati membri dell’Ue di un numero insolitamente alto di migranti entrati nei loro territori con visti polacchi. Sabato, Scholz ha detto che il tema richiede un chiarimento e ha suggerito che Berlino possa reintrodurre controlli alla frontiera con la Polonia. “Le competenze del cancelliere tedesco chiaramente non comprendono le procedure in corso in Polonia”, ha scritto Rau in un messaggio su X (ex Twitter). Il capo della diplomazia di Varsavia ha chiesto a Scholza di “rispettare la sovranità polacca e astenersi dal fare dichiarazioni che possano danneggiare le relazioni”. Chiarimenti sulla questione del rilascio dei visti in Polonia sono stati chiesti anche dalla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. (Vap)