Mafia: Ostellari, 10 milioni sequestrati, grazie a Polizia e Guardia di Finanza

- Automobili, quote di 17 società di capitali, immobili e terreni nelle province di Milano, Belluno, Vicenza e Venezia, per un valore stimato di più di 10 milioni di euro. A tanto ammontano i beni sequestrati ad un'organizzazione guidata da William Alfonso Cerbo, soggetto pregiudicato, legato ad una delle più attive famiglie di Cosa Nostra. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari. "Cerbo sarebbe a capo di un sistema criminale, con base a Sant'Elena, nella bassa padovana, che attraverso un sistema di scatole cinesi truffava ignari fornitori, acquistando beni senza poi provvedere al saldo. Ringrazio la Questura di Padova e la Guardia di Finanza di Este per la brillante operazione e per mantenere sempre vigile l'attenzione nel contrasto dei fenomeni mafiosi che insidiano le nostre Comunità", ha aggiunto. (Rin)