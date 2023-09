Roma: già 97 mila iscritti a canale Whatsapp, Capitale è prima città italiana ad aprirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già più di 97 mila gli iscritti al canale Whatsapp di Roma. La Capitale è la prima città italiana ad aver avuto accesso alla nuova funzione dell'applicazione. Soltanto nella prima settimana i follower registrati hanno superato gli 80 mila. Nel video di benvenuto, per coloro che si registrano, il sindaco Roberto Gualtieri, spiega: "Benvenuti ai followers che sono già iscritti al nuovo canale Whatsapp di Roma Capitale. Sono davvero orgoglioso del fatto che siamo il primo e al momento l'unico Comune italiano scelto per il lancio di questa nuova funzionalità che arriverà nei prossimi giorni su tutti i telefoni. Un modo semplice, pratico e totalmente privato per ricevere tutte le notizie sulla città. Sul canale trovate tutti gli aggiornamenti su quello che succede ogni giorno: mobilità e trasporti, cantieri, servizi e scuola, tutti gli eventi e gli appuntamenti per vivere a pieno Roma". (segue) (Rer)