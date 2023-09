Roma: già 97 mila iscritti a canale Whatsapp, Capitale è prima città italiana ad aprirlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo strumento, in prospettiva, servirà anche a consultare e coinvolgere la popolazione in alcune scelte dell'amministrazione. "Approfitteremo di questo nuovo canale anche per coinvolgervi su alcuni fondamentali obiettivi comuni, come rendere le nostre strade più sicure, aumentrae sempre di più la raccolta differenziata nelle nostre case, e molto altro ancora", ha chiarito il sindaco. Per accedere al canale è necessario avere l'ultima versione aggiornata dell'applicazione. A seguito dell'adeguamento, che va fatto sul Play Store, diventa disponibile, in basso a sinistra, una finestra "Aggiornamenti" dalla quale è possibile cercare il canale digitando "Roma Capitale". (Rer)