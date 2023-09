Sardegna: dal 27 al 29 settembre a Chia l'evento nazionale Energy and Transition School

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Di Maio, Mario Monti, Davide Tabarelli, Federico Testa, Vittorio Emanuele Parsi e Stefano Besseghini sono tra i relatori della 19esima edizione nazionale della “Energy and Transition School” di Confartigianato Imprese Sostenibili, in programma dal 27 al 29 settembre prossimi in Sardegna nel centro congressi dell’Hotel Chia Laguna, organizzata dai Consorzi energia di Confartigianato (Caem, Cenpi, Multienergia). Nei tre giorni di lavori, oltre 120 responsabili e operatori dei Consorzi dell’Energia di Confartigianato provenienti da tutta Italia si confronteranno con gli esperti per approfondire argomenti come la transizione energetica e il ruolo dei Paesi del Golfo e i rapporti con l’Unione Europea, la transizione, la crisi, i prezzi e quale energia per il futuro, il contesto economico e le opportunità, il nuovo mercato energetico per la transizione, il ruolo del nucleare, gli strumenti per l’efficienza energetica per le PMI, la situazione internazionale per energia elettrica, gas e materie prime, la rappresentanza nell’era delle transizioni e sostenibilità e l’Europa nella competizione strategica tra potenze continentali e i nuovi mercati della transizione energetica. Si succederanno anche testimonianze sugli aspetti che riguardano da vicino l’attività dei piccoli imprenditori: gli effetti della guerra sui prezzi dell’energia, gli scenari geopolitici e i riflessi sull’andamento delle tariffe, le opportunità offerte dalle energie rinnovabili, i modelli delle comunità energetiche, la mobilità elettrica. I lavori si apriranno mercoledì 27 alle 14.00 con la relazione di benvenuto della Presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai seguita dall’introduzione ai lavori del Presidente Nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Alle 14.30 la relazione del Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico, ed ex Ministro del Governo Italiano, Luigi Di Maio, dal titolo “Transizione energetica: il ruolo dei Paesi del Golfo e i rapporti con l’Unione Europea”; alle 15.40 spazio al Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, con l’intervento “Transizione, crisi, prezzi: quale energia per il futuro”. Seguiranno gli interventi di Domenico De Angelis di Banco BMP e Gianluca Cavion Presidente del Consorzio Caem Confartigianato. (segue) (Rsc)