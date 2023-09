FI: Tajani, proporrò a Consiglio nazionale elezione 4 vicesegretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 1 ottobre "ci sarà un Consiglio nazionale di Forza Italia, a Paestum, che dovrà apportare alcune modifiche allo Statuto del nostro movimento in vista del Congresso nazionale. Io vedo un partito allargato, che apre le proprie porte, che non può essere guidato da una sola persona, ma che deve avere una classe dirigente ampia, che si assuma delle responsabilità: per questo proporrò al Consiglio nazionale di eleggere quattro vicesegretari che possano contribuire al lavoro del nostro movimento politico". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa, alla Camera, di presentazione dell’evento "Paestum: una grande storia, un futuro di libertà", la festa nazionale di FI che si articolerà nelle giornate del 29, 30 settembre e 1 ottobre. "Proporrò, altresì, che nella segreteria nazionale del partito ci sia il responsabile nazionale dei giovani, che è una cosa giusta", ha concluso Tajani. (Rin)