Imprese: ProSiebenSat1 apre a più stretta collaborazione con Mfe

21 luglio 2021

- L'emittente televisiva tedesca ProSiebenSat1 apre a una più stretta collaborazione con Media for Europe (Mfe), suo azionista di maggioranza. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di ProsiebenSat1, Bernd Habets, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Financial Times”. In particolare, l'Ad ha affermato che, nelle ultime settimane, le due società hanno avviato una “collaborazione significativa” nella pubblicità, nella tecnologia e nei contenuti. In questo modo, ProSiebenSat1 si avvicina ai piani dell'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, per la costituzione di un gruppo televisivo paneuropea. In precedenza, questa iniziativa aveva incontrato scetticismo e anche resistenza da parte di Habets. Ora, l'Ad di ProSiebenSat1 ha sottolineato che la sua azienda è “in un dialogo molto più costruttivo per sviluppare modelli di cooperazione reali” con Mfe. (Geb)