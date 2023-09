Sanità: intervento straordinario all'ospedale Belcolle di Viterbo, asportato enorme tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, presso il blocco operatorio dell'ospedale Belcolle di Viterbo è stato eseguito un complesso intervento di asportazione di un tumore renale di eccezionale grandezza, considerando il peso della massa estratta di oltre 10 chilogrammi. Lo riferisce in una nota la Asl di Viterbo. L'intervento è stato effettuato dall'équipe dell'unità operativa di Urologia. Nello specifico, dal direttore della struttura, Antonio Rizzotto e dagli urologi Giulio Baffigo e Alessandro Gentilucci. L'operazione chirurgica si è rivelata impegnativa in quanto la massa, straordinaria per grandezza (45 centimetri per 35 per 30) e per il peso, nel tempo aveva occupato tutta la cavità addominale del paziente, comprimendo l'intestino, l'aorta, la vena cava inferiore e, in generale, dislocando gli organi confinanti con il rene interessato dal tumore. (segue) (Com)