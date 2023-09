Sanità: intervento straordinario all'ospedale Belcolle di Viterbo, asportato enorme tumore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo si riunisce ogni settimana e valuta, appunto in maniera multidisciplinare, tutti i pazienti con patologie oncologiche che si rivolgono alla Asl di Viterbo, per quanto riguarda l'apparato urogenitale, garantendo loro la migliore presa in carico e un percorso diagnostico terapeutico personalizzato. Il team è composto, oltre che dagli urologi di Belcolle, anche dagli oncologi, dai radioterapisti, dai radiologi, dagli anatomo patologi, dai medici nucleari, dagli anestesisti e dagli specialisti che, di volta in volta, è necessario coinvolgere se il singolo caso specifico lo richieda. (segue) (Com)