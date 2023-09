Imprese: Salini (Webuild), pronti ad assumere 10 mila persone, ma manca formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disponibilità ad assumere c’è, ma mancano scuole che siano in grado di formarlo". Lo ha detto il ceo di Webuild, Pietro Salini al teatro Lirico di Milano all’assemblea generale di Ance Milano, Lodi e Monza e Brianza. “Abbiamo 31 cantieri in cui lavorano 18 mila persone - ha proseguito - e contiamo di assumerne nei prossimi tre anni altri 10 mila”. Il problema, però, è la “mancanza di scuole professionali che fino adesso non ci ha preoccupato, ma ora preoccupa tutti”. Salini ha concluso spiegando che “riusciamo a fare academy che formano mille studenti l’anno e quindi tremila in tre anni, ma ce ne servirebbero almeno cinquemila in tre anni”. (Rem)