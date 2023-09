Germania: indice Ifo fiducia imprese in calo a settembre a quota 85,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), ha registrato ad agosto un declino a quota 85,7 dagli 85,8 punti di agosto. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, si tratta della quinta retrocessione mensile consecutiva. Le aziende sono ancora insoddisfatte della attività correnti, il pessimismo per i prossimi mesi è leggermente diminuito. Ill presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha commentato: “L’economia tedesca è in stallo”. (Geb)