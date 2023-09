Frosinone: capitano lascia comando provinciale carabinieri, va alla sicurezza a Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano Bruno Falena, lascia l’incarico al comando provinciale dei carabinieri di Frosinone per assumere l’incarico di addetto all’Aliquota servizi di sicurezza nell'aeroporto di Ciampino, in provincia di Roma. Nell’Arma dal 1987, originario della provincia di Frosinone, Falena nel 2020 da ufficiale ha comandato per un breve periodo la sezione radiomobile del provinciale di Latina per poi approdare al comando provinciale di Frosinone nel marzo 2020. Da subito ha evidenziato particolari capacità gestionali operando con professionalità e competenza nel delicato incarico. Nei tre anni di permanenza, il Capitano Falena non si è mai risparmiato, diventando punto di riferimento per i colleghi e superiori. Prima di partire, l'ufficiale ha salutato il comandante provinciale di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, gli Uuficiali e il personale della sede. (segue) (Rer)