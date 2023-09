Frosinone: capitano lascia comando provinciale carabinieri, va alla sicurezza a Ciampino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro informale, breve ma carico di emozioni, il colonnello Gabriele Mattioli ha ringraziato il capitano per la grande professionalità, per le doti di umanità e per lo spirito di sacrificio con cui ha svolto il prestigioso e difficile incarico. Al capitano Bruno Falena sono stati espressi gli auguri di un sereno e proficuo lavoro da parte del comandante Mattioli e di tutti gli ufficiali e carabinieri del comando provinciale di Frosinone. (Rer)