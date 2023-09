Roma: Celli, ripartito Tour della Costituzione ricordando Giorgio Napolitano e Gaetano De Sanctis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ripreso questa mattina il Tour della Costituzione, "un'iniziativa che ho voluto promuovere in occasione dei 75 anni della Costituzione italiana e che prevede incontri con i giovani di tutti i Municipi romani con il costituzionalista Alfonso Celotto". Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Siamo ripartiti dal Municipio XV e dall'IIS Gaetano De Sanctis. Abbiamo dedicato un pensiero particolare a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, una figura di rilievo che ha segnato parte della storia del nostro Paese. Inoltre, abbiamo ricordato, in questo incontro con gli studenti, - aggiunge Celli - la testimonianza di De Sanctis, uno storico italiano della prima metà del Novecento. Nel 1931 rifiutò di prestare il giuramento imposto dal regime fascista ai funzionari dello Stato e nel 1934 rifiutò anche quello imposto agli accademici lincei. Per questa sua scelta fu destituito dalla cattedra ed escluso da ogni altra istituzione culturale. Fino al termine della seconda guerra mondiale fu costretto a vivere isolato in casa. Grazie a donne e uomini come Giorgio Napolitano e Gaetano De Sanctis, l'Italia ha costruito la sua rinascita che ci ha portato a vivere oggi in un Paese democratico e libero, principi custoditi proprio dalla Costituzione Italiana, un autentico gioiello a garanzia della convivenza civile e dei diritti di tutti".(Com)