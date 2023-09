Imprese: TimVision, in esclusiva dal 27 settembre la serie evento Hbo Max Original ‘Love & Death’ con Elizabeth Olsen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva in Italia, in anteprima esclusiva su TimVision, l’attesa serie evento Hbo Max Original ‘Love & Death’ creata da David E. Kelley con Elizabeth Olsen. Ispirata alla storia vera di Candy e Pat Montgomery, Betty e Allan Gore - due coppie di devoti fedeli che si godono la vita di provincia in Texas - fino a quando una relazione extraconiugale non porta qualcuno ad usare un’ascia. Il cast della serie, in sette episodi, vede accanto a Elizabeth Olsen, nei panni di Candy Montgomery, anche Jesse Plemons (Allan Gore), candidato per questo ruolo agli Emmy Awards 2024, Lily Rabe (Betty Gore), Patrick Fugit (Pat Montgomery), Keir Gilchrist (Ron Adams), Elizabeth Marvel (Jackie Ponder), Tom Pelphrey (Don Crowder), Krysten Ritter (Sherry Cleckler). Love & Death è scritta e prodotta da David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) con Lesli Linka Glatter (Mad Men) alla regia. I produttori esecutivi sono Glatter, Nicole Kidman e Per Saari attraverso Blossom Films, Scott Brown e Megan Creydt attraverso Texas Monthly, Matthew Tinker, Michael Klick e Helen Verno. Le prime quattro puntate saranno disponibili dal 27 settembre, le tre finali il 4 ottobre.(Com)