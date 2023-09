Regno Unito: Trump appoggia Sunak sul ridimensionamento degli obiettivi climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso sostegno al premier britannico Rishi Sunak per la sua decisione di ridimensionare gli impegni ambientali del Regno Unito. L'ex presidente degli Usa ha dichiarato sulla sua piattaforma di social media, Truth Social: "Ho sempre saputo che Sunak era intelligente, che non avrebbe distrutto e mandato in bancarotta la sua nazione per falsi allarmisti climatici che non hanno la minima idea di cosa succede". "Congratulazioni al primo ministro Sunak per aver riconosciuto questa truffa prima che fosse troppo tardi", ha aggiunto Trump. (Rel)