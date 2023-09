Ambiente: Pezzoli (Odaf Roma), allerta per vespa velutina, specie che mette a rischio apicoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vespa velutina è un insetto alieno molto pericoloso, che è arrivato anche nel nostro Paese, dalla Liguria alla Toscana, provenendo dalla Francia, mettendo così a rischio non soltanto il comparto dell'apicoltura nazionale, e quindi della produzione di miele, ma soprattutto le api, un insetto pronubo essenziale per l'impollinazione sia delle piante coltivate che di quelle spontanee. È quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi e dottori forestali (Odaf) della provincia di Roma. "Noi agronomi - aggiunge Pezzoli - da tempo teniamo sotto controllo la presenza di questo insetto e le Regioni hanno un sistema di allerta molto efficiente, ma invitiamo tutti i cittadini e tutti gli agricoltori che dovessero avvistare una vespa velutina, in zone dove non è stata avvistata prima, a segnalarla prontamente al sistema fitosanitario regionale di riferimento per il censimento e l'intervento delle Istituzioni per contenere l'insetto". (segue) (Com)