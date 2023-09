Roma: Angelucci (Pd), grande successo per la settimana del motorismo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo dello scorso anno, "anche questa edizione della Settimana del motorismo storico è stata indimenticabile". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci del Partito democratico. "Un evento che dal 18 al 24 settembre ha attirato migliaia di persone tra appassionati, cittadini e turisti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Grand Prix Storico, il Sindaco Gualtieri, la vicesindaca Scozzese, l'assessore Onorato, la collega Giulia Tempesta e la collega Rachele Mussolini oltre a tutta la maggioranza e ai Municipi. Ringrazio Stefano Pandolfi, Monica Fubelli e tutto lo staff dell'associazione Orgoglio Motoristico Romano, l'ambasciatrice dell'evento Anna Fendi, la madrina Maria Grazia Cucinotta e per ultimo anche se sono stati i più importanti gli uffici: il gabinetto del Sindaco, l'ufficio Grandi Eventi, la Polizia Locale di Roma Capitale, lo straordinario staff della commissione Turismo, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza". (segue) (Com)