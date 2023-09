Olimpiadi 2026: Fontana, primi due anni buttati, pista da bob rimane un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- I primi due anni per l’organizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 "sono stati buttati, ma si sta recuperando il tempo: il palazzetto di Santa Giulia sarà pronto in anticipo, ma rimane il problema della pista da bob". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento presso il teatro Lirico di Milano per l’assemblea generale di Assimpredil Ance Milano, Lodi e Monza e Brianza. "Siamo partiti con un ritardo iniziale", ha detto, evidenziando che da quando Milano ha ricevuto l'assegnazione cioè nel 2019, "i primi due anni li abbiamo buttati" ma nonostante ciò "stiamo recuperando". Al Palaitalia, ha proseguito, i lavori stanno procedendo spediti. "Siamo con un certo anticipo rispetto alla deadline", invece, la costruzione della pista da bob "rimane ancora un problema". (Rem)