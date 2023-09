Serbia: Vucic, pronti a subire rimproveri per non aver imposto sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia conduce una politica seria e responsabile ed è pronta a subire dei rimproveri a causa del mancato rispetto delle sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic da New York dove partecipa alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La Serbia è guidata da me in qualità di presidente e, finché sarà così, condurremo tale politica. Sappiamo cosa significano le sanzioni. Perché dovremmo partecipare a queste cose?", ha sottolineato Vucic. Il presidente serbo ha quindi detto di aver ascoltato "con attenzione" l'intervento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nel suo discorso "ha evidenziato l'integrità territoriale e la sovranità come i valori più grandi, e quindi i diritti umani", chiedendosi perché "non se ne siano ricordati quando si è trattato del Kosovo". (Was)