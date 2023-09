Kosovo: Associazione giornalisti Serbia, stampa in lingua serba non distribuita da 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei giornalisti della Serbia (Uns) ha annunciato che a seguito della decisione del governo di Pristina di impedire l'ingresso in Kosovo dei beni prodotti nella Serbia centrale, "da tre mesi la stampa in lingua serba non raggiunge i negozi e le edicole". Lo riporta il quotidiano serbo "Politika". "I nostri giornali sono stati aboliti e anche i nostri libri", ha affermato il presidente dell'associazione, Zivojin Rakocevic, aggiungendo che così si mette in pericolo "il diritto dei cittadini a ricevere informazioni nella loro lingua madre". Secondo Rakocevic, la distribuzione della stampa serba in Kosovo è stata impedita "più volte" negli ultimi dieci anni. (Seb)