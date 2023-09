Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, Pristina cambi approccio nel dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo di un nuovo approccio del Kosovo nel dialogo con la Serbia. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dall'emittente "Voice of America". Escobar ha precisato che, dopo un altro fallimento dei colloqui tra Belgrado e Pristina, l'approccio "deve essere cambiato dalla parte che agisce secondo il principio del prendere o lasciare". "Mi riferisco specificamente al governo del Kosovo", ha detto l'inviato speciale Usa. "Hanno chiari quali sono i loro obblighi. E penso che la dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell sia stata molto chiara. Continuiamo a incoraggiare la Serbia ad essere costruttiva e paziente. Continuiamo a chiederle di non fare nulla che contribuisca alla destabilizzazione del Kosovo. Dobbiamo continuare a lavorare sul dialogo. Non c'è altra alternativa per la regione, tranne l'integrazione europea" ha affermato Escobar, aggiungendo che il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, "gode della piena fiducia dell'Ue e degli Stati Uniti". "Lajcak e il dialogo non scompariranno. Un Paese di un milione e mezzo di abitanti non riuscirà a convincere la comunità transatlantica di 700 milioni di abitanti a cambiare tattica", ha affermato Escobar, sostenendo la necessità di un approccio "più pragmatico" nel dialogo con Belgrado da parte del governo di Pristina. (Was)