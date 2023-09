Serbia: Vucic vede Guterres, ha grande rispetto e comprende posizione di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha grande rispetto per la Serbia e ne comprende la posizione in merito alla questione del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo il suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il suo successivo incontro con Guterres. "Abbiamo avuto un incontro positivo, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha un grande rispetto per la Serbia e comprende la posizione della Serbia, e gli siamo grati per aver sempre mostrato rispetto per il nostro Paese e per aver sottolineato la sua importanza sia nei Balcani che in Europa e per il rispetto per i principi su cui si basa l’Onu", ha detto Vucic. “Abbiamo detto che in futuro sosterremo il suo programma di riforma delle Nazioni Unite e che gli siamo estremamente grati per ogni contributo che ha dato finora alla realizzazione della missione dell’Onu e alla costruzione della pace nel mondo”, ha evidenziato Vucic. (Seb)