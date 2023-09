Kosovo: premier Kurti, un agente di polizia ucciso e un altro ferito in una sparatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente di polizia kosovaro è morto e un altro è rimasto ferito in una sparatoria nel nord del Paese avvenuta questa mattina. Lo ha riferito il premier kosovaro Albin Kurti. La sparatoria è avvenuta intorno alle 3 (ora locale), nel villaggio di Banjska. L’agente deceduto aveva il rango di sergente, mentre del ferito si sa che era membro della guardia di frontiera. In un messaggio su Facebook, Kurti ha spiegato che al momento l’attacco con armi di vario calibro contro la polizia "è ancora in corso". "Gli autori sono professionisti muniti di maschere e di armi pesanti”, ha detto. “Condanniamo questo attacco criminale e terroristico. Il crimine organizzato, con il sostegno politico, finanziario e logistico di Belgrado, sta attaccando il nostro Stato. In questa lotta, difendiamo e applichiamo la legge, proteggiamo e preserviamo i cittadini di un Kosovo indipendente”, ha aggiunto il primo ministro di Pristina. (segue) (Alt)