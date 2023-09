Serbia-Kosovo: presidente Parlamento Belgrado, Kurti ha subito accusato i serbi dell’attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti non ha tardato ad accusare subito i serbi per l’attacco che la polizia del Kosovo ha subito stamane a Banjska, nel nord del Paese, nel quale un sergente di polizia è morto e un agente della guardia di frontiera kosovara è rimasto ferito. Lo ha detto il presidente del Parlamento serbo, Vladimir Orlic, all’emittente “Prva Tv”. Kurti “è corso subito ad accusare i serbi, a dire che si è trattata di una qualche azione organizzata e che è stata compiuta da professionisti”, ha dichiarato Orlic. Se si cerca un responsabile per ogni tipo di violenza, ha aggiunto, “è esclusivamente Kurti e tutti lo sanno”. “Tutto ciò che ha fatto nei mesi scorsi con il terrore brutale scatenato contro il popolo serbo è stato messo in atto precisamente perché voleva un’aperta escalation e perché voleva provocare qualche episodio di violenza”, ha aggiunto il presidente del Parlamento di Belgrado. Il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa sull’accaduto nel primo pomeriggio ma è stata cancellata. Il presidente serbo Aleksandar Vucic parlerà invece alle 20:00. (Seb)