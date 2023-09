Libia: dimostrazione pro-Haftar a Derna, “la ricostruzione sia affidata all’Esercito” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Intanto, l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha esortato Haftar a garantire alle organizzazioni umanitarie e alle agenzie Onu "il pieno accesso" alle aree colpite dalle inondazioni. Ciò avviene dopo che Haftar ha ricevuto ieri a Bengasi l'inviato Onu, accompagnato dalla vice rappresentante speciale del segretario generale e coordinatore residente per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, Georgette Gagnon. Al centro dei colloqui, riferisce una nota della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), gli sforzi per prestare soccorso a Derna e alle aree adiacenti. "Abbiamo anche discusso delle prospettive sulla ricostruzione delle aree devastate. Ho sottolineato la necessità di un'azione nazionale coordinata per superare la crisi, compreso un piano nazionale trasparente e inclusivo per la ricostruzione", ha affermato Bathily, ribadendo il proprio "appello a tutte le parti interessate a basarsi sulla straordinaria solidarietà e unità che i libici hanno dimostrato in questi tempi difficili, intensificando gli sforzi per tenere elezioni e unificare le istituzioni nazionali per affrontare meglio le sfide future".