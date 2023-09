Tunisia: presidente Saied esorta commercianti a ridurre prezzi dei beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha esortato i commercianti e gli imprenditori a ridurre i prezzi dei beni di prima necessità. Lo ha riferito l’emittente radiofonica tunisina “Diwan Fm”, secondo cui l’appello di Saied è giunto durante una visita non programmata in diversi quartieri della capitale, Tunisi, e nel governatorato di Ben Arous. Il presidente tunisino, inoltre, ha sottolineato la necessità di porre fine ai monopoli e alle speculazioni. Saied ha quindi dichiarato che i cittadini con redditi medio-bassi non possono più sopportare prezzi così elevati, invitando il settore privato a sostenere gli sforzi dello Stato per scongiurare ulteriori rincari. (Tut)