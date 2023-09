Taiwan: consigliere Sicurezza, Taipei punta a dotarsi di 2 nuovi sottomarini entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan auspica di schierare almeno due nuovi sottomarini sviluppati a livello nazionale entro il 2027, allo scopo di rafforzare la deterrenza contro la Marina della Cina. Lo ha fatto sapere il consigliere presidenziale per la Sicurezza, ammiraglio Huang Shu-kuang, nel quadro delle esercitazioni militari che il Partito comunista cinese organizza quasi a cadenza quotidiana nello Stretto per affermare la sua sovranità sull’isola. Il programma sottomarino di Taiwan, guidato da Huang, rientra nell’ambizioso progetto di modernizzazione delle forze armate intrapreso da Tsai Ing-wen dal suo insediamento alla presidenza, nel 2016. Taipei dovrebbe presentare il primo di otto nuovi sottomarini il 28 settembre. Stando a quanto riferito da Huang, i primi test in mare saranno effettuati il mese prossimo, con la consegna prevista alla Marina entro la fine del 2024. Il sottomarino avrà un costo di produzione di 1,54 miliardi di dollari, sarà equipaggiato con un sistema di combattimento sviluppato dalla compagnia aerospaziale statunitense Lockheed Martin e trasporterà siluri pesanti MK-48 di fabbricazione Usa. Taiwan intende inoltre equipaggiare i modelli successivi con missili anti-nave, ma l’aggiunta di tali armi dipende dalla disponibilità di produzione negli Stati Uniti. (Cip)