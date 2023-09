Ambiente: Assorimap, attenzione per le disposizioni su ecodesign e innovazione Tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eco-design, innovazione tecnologica e riciclo potranno fornire un contributo determinante alla riduzione del consumo di risorse naturali e degli impatti ambientali della produzione e del consumo di beni e servizi. Tale contributo dovrà essere accompagnato da una trasformazione dei modelli di produzione e di consumo". E' la posizione espressa da Assorimap, l'associazione che raggruppa le imprese attive nel riciclo meccanico della plastica. "Si tratta infatti - prosegue Assorimap - di attività che devono rappresentare il nuovo principio ispiratore per i processi produttivi e per i prodotti, con effetti per la sostenibilità ambientale correlata all’ambiente e al sociale. Per questo seguiamo con particolare attenzione le fasi decisive che, nelle prossime settimane, coinvolgeranno il nuovo Regolamento Imballaggi, con votazioni sui principali punti di confronto, in particolare sui target per il riutilizzo degli imballaggi. In particolare occorre esaminare con cura le disposizioni su Ecodesign e Innovazione Tecnologica, di cui all’articolo 6 del nuovo Regolamento, che prescrive dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili, con una produzione mirata, dalla progettazione fino alla gestione della raccolta e della selezione". (segue) (Com)