Ambiente: Assorimap, attenzione per le disposizioni su ecodesign e innovazione Tecnologica (2)

- Il presidente di Assorimap, Walter Regis, evidenzia quindi l’impegno dell’associazione "per una maggiore interazione delle imprese associate con i diversi partner per la realizzazione di nuove applicazioni innovative e per la sostenibilità per le plastiche riciclate, in particolare volte a ridurre l’utilizzo di materia prima vergine. All'interno di questo contesto è di grande interesse la collaborazione della nostra associata Foreverplast Spa con Versalis, per la realizzazione del primo bicchiere per i distributori automatici, prodotto con Ps vergine - come barriera funzionale esterna - e con polistirene riciclato meccanicamente (R-PS) nello strato interno e, non da meno, la produzione di Pet riciclato “R-Bfpet” - realizzato dalla nostra B. For Pet srl (Società Benefit), utilizzato per la produzione di nuove vaschette: una seconda vita per le vaschette riprese dalla raccolta differenziata e riciclate meccanicamente: questa è la Circular Economy. In entrambi i casi - conclude Regis - abbiamo un evidente riduzione dell’impiego della materia prima, mantenendo la riciclabilità su tutto il prodotto”. (Com)