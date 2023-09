Francia: al via processo per attentato di Magnanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi alla Corte d'assise speciale di Parigi il processo per l'omicidio di una coppia di agenti di polizia avvenuto nel giugno del 2016 a Magnanville, nei pressi di Parigi. Il comandante Jean-Baptiste Salvaing e la moglie Jessica Schneider erano stati assassinati a colpi di coltello a casa loro, in presenza del figlio di 3 anni, da un islamista, Larossi Abballa, che ha rivendicato l'attacco per lo Stato islamico prima di essere ucciso dalle teste di cuoio. Alla sbarra oggi comparirà il franco-marocchino Mohamed Lamine Aberouz, accusato di "complicità", "rapimento" e "associazione a delinquere di stampo terroristico". Secondo l'accusa Aberous ha indicato all'attentatore la coppia di agenti come "possibile obiettivo". Delle tracce del suo Dna sono state rinvenute sul computer della coppia. (Frp)