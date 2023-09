Camerun: "pratiche oscene", autorità per le comunicazioni sospende trasmissioni di "Canal+"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo editoriale francese "Canal+" ha ricevuto l'ordine di sospendere la trasmissione di uno dei suoi canali in Camerun. È quanto rende noto il Consiglio nazionale delle comunicazioni (Cnc) di Yaoundé, motivando la decisione con il fatto che l'emittente trasmette “pratiche oscene e omosessualità” attraverso il suo canale "Canal+ Elles". Il Cnc ricorda che già a giugno era stato inviato un avvertimento al gruppo "Canal+ International". Sono state immediatamente avviate le consultazioni con i dirigenti di questo gruppo mediatico, con l'obiettivo, precisa il comunicato, di trovare “soluzioni adeguate”. Canal+ si sarebbe quindi impegnata “ad attuare una serie di misure correttive, come l'utilizzo di un codice parentale firmato congiuntamente da Canal+ International e dal Cnc o anche la revisione dei programmi dell'operatore per conformarsi alle leggi e agli usi del Paese". Gli impegni, rileva il Consiglio, sono rimasti ad oggi “senza effetto” perché, secondo l'autorità di regolamentazione, "i programmi che trasmettono pratiche oscene con tendenze omosessuali e che violano le leggi e i valori in vigore nel Paese vengono sempre trasmesse su uno dei canali del bouquet di Canal+, in particolare sul canale Canal+ Elles". Al gruppo è stato quindi ordinato di sospendere immediatamente la trasmissione del suddetto canale in Camerun fino a nuovo avviso. Firmata il 22 settembre, la decisione avrebbe dovuto essere di immediata applicazione ma, più di tre giorni dopo, il canale "Canal+ Elles" risulta ancora presente nel bouquet e trasmesso gratuitamente in Camerun. (Res)