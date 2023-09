Egitto: ministero Irrigazione, nessun progresso significativo in ciclo di negoziati diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono stati raggiunti progressi sostanziali durante l'ultimo ciclo di negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura a monte del Nilo Azzurro, che si sono svolti ad Addis Abeba, in Etiopia. Lo ha riferito il ministero dell’Irrigazione egiziano in un comunicato stampa, spiegando che l’Etiopia avrebbe fatto “marcia indietro” su alcune intese raggiunte in precedenza. Secondo il comunicato, dunque, Addis Abeba "continua a rifiutare qualsiasi compromesso proposto e gli accordi tecnici conclusi a livello internazionale, che potrebbero soddisfare gli interessi dell’Etiopia senza violare i diritti e gli interessi dei due paesi a valle". "La delegazione egiziana continua a negoziare seriamente sulla base di chiari fattori determinanti, incluso il raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante sulle regole di riempimento e funzionamento della diga, affinché preservi gli interessi nazionali dell'Egitto tra cui la sua sicurezza idrica, ma allo stesso tempo gli interessi di tre Paesi”, ha proseguito il ministero, aggiungendo che è “necessario mostrare volontà politica di raggiungere un accordo giuridico vincolante per il riempimento di Gerd entro i tempi concordati tra i tre Paesi in base all’incontro avvenuto lo scorso 13 luglio”.(Cae)