Egitto: presidente Autorità Canale di Suez annuncia progetti per “via navigabile verde”

- L’Egitto prevede di trasformare il Canale di Suez in una via navigabile verde ad uso commerciale attraverso una serie di progetti di sviluppo. Lo ha affermato Osama Rabie, presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), all’emittente “Sada el Balad”. "Il processo di sviluppo del canale sarà completato attraverso un piano di ammodernamento del blocco sud con l'obiettivo di aumentare le tariffe di transito e fornire servizi di rifornimento per le navi senza cambiare il loro percorso", ha detto Rabie, aggiungendo che "questo progetto aiuterà a ridurre i tempi di attesa nella via navigabile commerciale più grande e importante a livello internazionale”. Rabie ha rivelato che l'Autorità del Canale di Suez fornirà servizi di riparazione navale subacquea. "Il Canale di Suez ha realizzato grandi profitti negli ultimi anni grazie agli sforzi costanti del personale e l’utilizzo di metodi scientifici all'avanguardia", ha spiegato Rabie. I ricavi del Canale di Suez sono aumentati del 19,2 per cento arrivando a 888,6 milioni di dollari ad agosto rispetto ai 745,6 milioni di dollari nello stesso mese del 2022.(Cae)