Medio Oriente: Gerusalemme, l'Egitto condanna l'assalto alla moschea di al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha condannato l'assalto alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, da parte di un gruppo di coloni israeliani guidati da un membro della Knesset. Lo afferma il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato. "L'Egitto considera questo passo una nuova escalation che rischia di alimentare la violenza e la tensione nei Territori palestinesi”, prosegue la dichiarazione, spiegando che "l'Egitto chiede alle autorità israeliane di adempiere ai loro obblighi come potenza occupante e di fermare tali pratiche di escalation perché rappresentano una chiara violazione dello status giuridico e storico della città di Gerusalemme e dei suoi luoghi sacri". "L'Egitto sottolinea la necessità di rispettare lo status esistente della moschea di Al Aqsa come pura dotazione per il culto musulmano", prosegue la nota, spiegando che "Il Cairo ribadisce i suoi appelli rivolti alla comunità internazionale per garantire la protezione del popolo palestinese e la difesa dei suoi diritti legittimi, tra cui il diritto all'autodeterminazione e alla creazione di uno stato indipendente sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale".(Cae)