Malesia: premier Anwar soddisfatto per sessione Onu, “profilo internazionale cresciuto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha espresso soddisfazione per la trasferta a New York (20-24 settembre), dove ha partecipato alla 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. “I risultati sono buoni, il nostro profilo internazionale è cresciuto”, ha dichiarato il premier in una conferenza stampa al termine della missione, sostenendo che “c’erano così tante richieste di incontri bilaterali” che non è stato possibile soddisfarle tutte. Tra i leader incontrati ci sono quelli di Turchia, Iraq, Thailandia e Sri Lanka. Il capo del governo di Kuala Lumpur ha detto che la visita ha offerto l’opportunità di evidenziare questioni come il conflitto Ucraina-Russia, l’islamofobia, il cambiamento climatico e la crisi politica in Myanmar. Inoltre, per attrarre investimenti, ci sono stati colloqui con dirigenti di 15 grandi compagnie tra cui Airbnb, Amazon, Amazon Web Services, Boeing, ConocoPhillips e Kimberly-Clark . Della delegazione di Anwar hanno fatto parte, tra gli altri, i ministri Zambry Abdul Kadir (Esteri, Saifuddin Nasution Ismail (Interno), Tengku Abdul Aziz (Investimenti, commercio e industria) e Zaliha Mustafa (Sanità).(Fim)